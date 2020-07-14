VedernikovR

Ответственный дизайнер интерьеров

Добрый день!

Меня зовут Роман, мне 24 года и я дизайнер интерьеров. Уже несколько лет я много времени уделяю этой сфере для того, чтобы создавать функциональные, удобные и красивые интерьеры.

Могу составить очень комфортную планировку квартиры, в которой всем членам семьи будет очень приятно проживать. Также могу составить качественные коллажи в Photoshop или эскизы в SketchUp, чтобы можно было предварительно увидеть, как будет выглядеть интерьер, перед тем, как его реализовывать. Составлю удобную таблицу всех материалов и мебели и составлю полный набор рабочих чертежей для строителей.

Ссылка на портфолио: https://drive.google.com/drive/folders/1WOT9Zb-UjUB6kzn-zT9joEIqbzRqZbM4?usp=sharing

Буду рад помочь вам сделать квартиру мечты!