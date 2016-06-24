VedutshaVedutsha

HTML-верстальщик
- HTML/CSS/JS (jQuery) (1 год опыта)
Средний, использую в настоящее время.
- Знание кроссбраузерности (1 год опыта)
Средний, использую в настоящее время
- Адаптивная верстка (1 год опыта)
Средний, использую в настоящее время.
- Резиновая верстка (1 год опыта)
Средний, использую в настоящее время.
- Работа с Adobe Photoshop (1 год опыта)
Средний, использую в настоящее время.
- Pixelperfect (1 год опыта)
Средний, использую в настоящее время.
- Bootstrap (1 год опыта)
Средний, использую в настоящее время.
- SASS (1 год опыта)
Средний, использую в настоящее время.
- Знание английского (средний)