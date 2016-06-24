VedutshaVedutsha

Александра Ведут VedutshaVedutsha

 
31 год
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
HTML-верстальщик

- HTML/CSS/JS (jQuery) (1 год опыта)

  Средний, использую в настоящее время.

- Знание кроссбраузерности (1 год опыта)

  Средний, использую в настоящее время

- Адаптивная верстка (1 год опыта)

  Средний, использую в настоящее время.

- Резиновая верстка (1 год опыта)

  Средний, использую в настоящее время.

- Работа с Adobe Photoshop (1 год опыта)

  Средний, использую в настоящее время.

- Pixelperfect (1 год опыта)

  Средний, использую в настоящее время.

- Bootstrap (1 год опыта)

  Средний, использую в настоящее время.

- SASS (1 год опыта)

  Средний, использую в настоящее время.

- Знание английского (средний)