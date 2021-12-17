Я предлагаю результат прежде, чем вы начнёте со мной работать. Любая услуга из списка социальных сетей - ваша и только за то, что вас зацепило моё р

Всем привет, Ксения.

И я предлагаю вам результат прежде, чем вы начнёте со мной работать. Любая услуга из списка социальных сетей - ваша и только за то, что вас зацепило моё резюме. Мастера своего дела не боятся бесплатного труда, ведь уверены в качестве работы.

Я- дизайнер, имеющий за плечами художественное образование, блогчейн Полины Nioly- самый крупный проект по дизайну, менеджменту и продвижению кампаний в социальных сетях. А ещё я квалифицированный журналист. Будто родилась с пером в руках и гениальными идеями. Интересная коллаборация, не правда ли?

Давайте опустим банальности по типу: ответственна, пунктуальна и...начнём говорить о том, почему вам нужна именно я, а в конце расскажу приятный бонус.

Я-не я без моих навыков, кейсов и знаний. Моя главная прелесть и гордость - подвижный ум, упорство, легкообучаемость новому, и конечно, умения в сфере, которую я представляю. Сочиняю стихи, лозунги, рисую, редактирую. "Отдизайнирую" и сделаю так, чтобы ваш проект вызывал симпатию с 1 строки. Вот такая вот магия умелых рук, компьютеризации и красноречия.

То, что я могу, умею, практикую:

Социальные сети :

&Дизайн и обработка фото для соц. сетей. Абсолютно любой сложности Цены исходя из объема и количества работы.

&Планирование контента для аккаунта. Пошаговый список тем, о которых кампания может вещать. Подборка, вёрстка и редактирование фото.

Мои кейсы :

&Стихи, поэмы, лозунги на заказ

&Создание брендовых, оригинальных вещей своими руками, кастоминг.

И, конечно, бонус. Возьму 3х людей на все или частичные услуги в разделе "соц. сети" на месяц за 5000 рублей.

Сам не добился, другого добей-По жизни девиз сотни людей. Будьте добрее, хватит плеваться, Давайте творить, не время сдаваться.

Всем добра и профессионалов в своём деле.