Чернышева Вера Степановна
Город проживания: Москва
Уровень образования: Высшее
В настоящее время занимаюсь наполнением собственного сайта и работой под заказ.
Ссылка на портфолио http://www.weblancer.net/users/Vega4ka/portfolio/
Опыт работы:
В настоящее время занимаюсь наполнением собственного сайта и работой под заказ.
Период работы:
С сентября 2012 по декабрь 2012 года (3 месяца)
Должность: Менеджер по продажам (Полная занятость)
Название организации: ООО "31 ВЕК", г. Москва
Инновационная электроника.8 направлений:
Электроника для безопасности
Электроника для комфорта
Электроника для здоровья
Авто - аксессуары
Электроника для борьбы с вредителями
Роботы - пылесосы
Товары для детей
HI - TECH сувениры
Должностные обязанности и достижения:
Ведение и развитие базы постоянных клиентов.
- Увеличение оборота в 2 раза
Выписка счетов и оформление отгрузок в 1С
Активный поиск новых клиентов
Составление презентаций и коммерческих предложений
Проведение переговоров с клиентами и потенциальными Франчайзи
Заключение договоров
Консультирование по 8 торговым направлениям
Составление отчетов
Период работы: С июня 2012 по август 2012 года (2 месяца)
Должность: Менеджер по продажам (Полная занятость)
Название организации: Компания Феликс, г. Москва
Крупнейший производитель и поставщик офисной мебели в России
Должностные обязанности и достижения: Продажа офисной мебели российских и иностранных поставщиков.
Выписывание счетов в КИС Axapta.
Консультирование клиентов в салоне и по телефону.
Выполнение задач, поставленных руководством.
Период работы: С декабря 2006 по апрель 2012 года (5 лет и 4 месяца)
Должность: Менеджер департамента оптовых продаж (Полная занятость)
Название организации: ЗАО «И.С.П.А. – Инжиниринг, г. Москва
Многопрофильный холдинг, специализирующийся в области профессионального звукового, светового и телекоммуникационного оборудования.
Должностные обязанности и достижения: Работа с оптовыми клиентами
Устные и письменные консультации по оборудованию
Ведение документооборота
Выставление счетов и подготовка отгрузочных документов
Формирование отчетов и складских остатков
Подготовка и создание презентаций и акций
Координирование входящих звонков
Разрешение проблем и конфликтных ситуаций
Период работы: С сентября 2004 по январь 2006 года (1 год и 4 месяца)
Должность: Помощник юриста (Полная занятость)
Название организации: ООО "ИнтерСфера", г. Москва
Составление исков, заявлений, ходатайств, жалоб и т.д.
Представление интересов в Арбитражном суде
Оценка имущества, недвижимости, оборудования, автотранспорта
Юридическое обслуживание организаций.
Консультирование по всем правовым вопросам.
Регистрация, реорганизация, ликвидация юридических лиц, а также внесение изменений в учредительные документы.
Должностные обязанности и достижения: Помощь в регистрации юридических лиц (ООО, ЗАО, ОАО), ликвидация и т.д.
Консультирование по телефону
Подготовка уставных документов юридических лиц
Ведение внутреннего и внешнего документооборота компании
Разрешение проблем и конфликтных ситуаций
Период работы: С января 2002 по сентябрь 2003 года (1 год и 8 месяцев)
Должность: Оператор ЭВМ (Полная занятость)
Название организации: ООО "Неорганическое стекло", г. Москва
Осуществление всего спектра услуг по обработке и продаже полированного, армированного стекла и зеркал
Должностные обязанности и достижения: Сортировка входящей документации, электронной почты
Оформление документов, в том числе деловой документации, с использованием типовых форм
Занесение информации в компьютерную базу данных
Образование
Учебное заведение: Университет Российской академии образования
Дата окончания: 2007 год
Уровень образования: Высшее
Факультет: Юриспруденция
Специальность: Юрист
Форма обучения: Вечерняя
Учебное заведение: Московский государственный колледж книжного бизнеса и информационных технологий, г. Москва
Дата окончания: 2004 год
Уровень образования: Среднее специальное
Факультет: Право и социальное обеспечение
Специальность: Юрист в сфере социального обеспечения
Форма обучения: Дневная/Очная
Курсы и тренинги
Название курса: Тпк феликс
Город: Москва
Дата окончания: 2012 год
Иностранные языки и компьютерные навыки
Английский язык: Базовый
Компьютерные навыки и знания: Владение ПК: Опытный пользователь OС Windows, MS Office (Excel, Word,
PowerPoint, Outlook, Access),The Bat, БД Axapta,1С,Sales Expert - CRM, Мотив
Уровень владения компьютером: Уверенный пользователь
Дополнительная информация
Ключевые навыки и достижения:Знание рынка и ассортимента офисной мебели, материалов, техник продаж, участие в тренингах с последующей сдачей экзамена,
Увеличение оборота постоянных клиентов в 2 раза,
Изучение рынка роботов-пылесосов, сувенирной продукции и др направлений (см.деятельность организации)
Личные качества:
Грамотность
Творческий подход
Трудолюбие
Инициативность
Коммуникабельность
Отличная память и быстрая обучаемость
Стрессоустойчивость