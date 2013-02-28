Грамотные и интересные статьи, наполнение сайта - быстро и профессионально!

Чернышева Вера Степановна

Город проживания: Москва

Уровень образования: Высшее

В настоящее время занимаюсь наполнением собственного сайта и работой под заказ.

Ссылка на портфолио http://www.weblancer.net/users/Vega4ka/portfolio/

Опыт работы:

В настоящее время занимаюсь наполнением собственного сайта и работой под заказ.

Период работы:

С сентября 2012 по декабрь 2012 года (3 месяца)

Должность: Менеджер по продажам (Полная занятость)

Название организации: ООО "31 ВЕК", г. Москва

Инновационная электроника.8 направлений:

Электроника для безопасности

Электроника для комфорта

Электроника для здоровья

Авто - аксессуары

Электроника для борьбы с вредителями

Роботы - пылесосы

Товары для детей

HI - TECH сувениры

Должностные обязанности и достижения:

Ведение и развитие базы постоянных клиентов.

- Увеличение оборота в 2 раза

Выписка счетов и оформление отгрузок в 1С

Активный поиск новых клиентов

Составление презентаций и коммерческих предложений

Проведение переговоров с клиентами и потенциальными Франчайзи

Заключение договоров

Консультирование по 8 торговым направлениям

Составление отчетов

Период работы: С июня 2012 по август 2012 года (2 месяца)

Должность: Менеджер по продажам (Полная занятость)

Название организации: Компания Феликс, г. Москва

Крупнейший производитель и поставщик офисной мебели в России

Должностные обязанности и достижения: Продажа офисной мебели российских и иностранных поставщиков.

Выписывание счетов в КИС Axapta.

Консультирование клиентов в салоне и по телефону.

Выполнение задач, поставленных руководством.

Период работы: С декабря 2006 по апрель 2012 года (5 лет и 4 месяца)

Должность: Менеджер департамента оптовых продаж (Полная занятость)

Название организации: ЗАО «И.С.П.А. – Инжиниринг, г. Москва

Многопрофильный холдинг, специализирующийся в области профессионального звукового, светового и телекоммуникационного оборудования.

Должностные обязанности и достижения: Работа с оптовыми клиентами

Устные и письменные консультации по оборудованию

Ведение документооборота

Выставление счетов и подготовка отгрузочных документов

Формирование отчетов и складских остатков

Подготовка и создание презентаций и акций

Координирование входящих звонков

Разрешение проблем и конфликтных ситуаций

Период работы: С сентября 2004 по январь 2006 года (1 год и 4 месяца)

Должность: Помощник юриста (Полная занятость)

Название организации: ООО "ИнтерСфера", г. Москва

Составление исков, заявлений, ходатайств, жалоб и т.д.

Представление интересов в Арбитражном суде

Оценка имущества, недвижимости, оборудования, автотранспорта

Юридическое обслуживание организаций.

Консультирование по всем правовым вопросам.

Регистрация, реорганизация, ликвидация юридических лиц, а также внесение изменений в учредительные документы.

Должностные обязанности и достижения: Помощь в регистрации юридических лиц (ООО, ЗАО, ОАО), ликвидация и т.д.

Консультирование по телефону

Подготовка уставных документов юридических лиц

Ведение внутреннего и внешнего документооборота компании

Разрешение проблем и конфликтных ситуаций

Период работы: С января 2002 по сентябрь 2003 года (1 год и 8 месяцев)

Должность: Оператор ЭВМ (Полная занятость)

Название организации: ООО "Неорганическое стекло", г. Москва

Осуществление всего спектра услуг по обработке и продаже полированного, армированного стекла и зеркал

Должностные обязанности и достижения: Сортировка входящей документации, электронной почты

Оформление документов, в том числе деловой документации, с использованием типовых форм

Занесение информации в компьютерную базу данных

Образование

Учебное заведение: Университет Российской академии образования

Дата окончания: 2007 год

Уровень образования: Высшее

Факультет: Юриспруденция

Специальность: Юрист

Форма обучения: Вечерняя

Учебное заведение: Московский государственный колледж книжного бизнеса и информационных технологий, г. Москва

Дата окончания: 2004 год

Уровень образования: Среднее специальное

Факультет: Право и социальное обеспечение

Специальность: Юрист в сфере социального обеспечения

Форма обучения: Дневная/Очная

Курсы и тренинги

Название курса: Тпк феликс

Город: Москва

Дата окончания: 2012 год

Иностранные языки и компьютерные навыки

Английский язык: Базовый

Компьютерные навыки и знания: Владение ПК: Опытный пользователь OС Windows, MS Office (Excel, Word,

PowerPoint, Outlook, Access),The Bat, БД Axapta,1С,Sales Expert - CRM, Мотив

Уровень владения компьютером: Уверенный пользователь

Дополнительная информация

Ключевые навыки и достижения:Знание рынка и ассортимента офисной мебели, материалов, техник продаж, участие в тренингах с последующей сдачей экзамена,

Увеличение оборота постоянных клиентов в 2 раза,

Изучение рынка роботов-пылесосов, сувенирной продукции и др направлений (см.деятельность организации)

Личные качества:

Грамотность

Творческий подход

Трудолюбие

Инициативность

Коммуникабельность

Отличная память и быстрая обучаемость

Стрессоустойчивость