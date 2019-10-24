Верстка сайтов для игровых платформ | HTML, CSS

Моя цель сделать качественный шаблон и адаптировать под мобильные устройства

Мои контакты:

e-mail: [email protected]

Telegram: @velfan- https://t.me/velfan

Гарантия на верстку. В течении недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Знания, умения, навыки:

HTML, CSS.

Адаптивная верстка.

Фреймворк UniCSS

Работаю по предоплате 50%. Делаю свою работу качественно и в срок - это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.

Оплата осуществляется одним из удобных способов: