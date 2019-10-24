Верстка сайтов для игровых платформ | HTML, CSS
Моя цель сделать качественный шаблон и адаптировать под мобильные устройства
Мои контакты:
e-mail: [email protected]
Telegram: @velfan- https://t.me/velfan
Гарантия на верстку. В течении недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Знания, умения, навыки:
- HTML, CSS.
- Адаптивная верстка.
- Фреймворк UniCSS
Работаю по предоплате 50%. Делаю свою работу качественно и в срок - это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.
Оплата осуществляется одним из удобных способов:
- Карта сбербанк.
- Яндекс Деньги.
- Qiwi
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