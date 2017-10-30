Дизайн сайтов и интерфейсов
Профессиональный и качественный дизайн сайтов и интерфейсов. Адаптивный дизайн.
Делаю дизайн сайтов, интерфейсов, брошюр, визиток.
Всегда на связи, отвечу на все вопросы, сроки не срываю. Работы отправляю в psd формате,в исходнике все сгруппировано и аккуратно, что очень удобно для верстальщика.
Мои контакты:
Skype : [email protected]
E-mail : [email protected]
Работаю в команде с верстальщиком https://www.weblancer.net/users/alex_bondar
Оплата :
приват 24
qiwiwebmoney
Буду рада сотрудничеству!
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$50
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Портфолио
- Landing page165 просмотров
- Визитка156 просмотров
- Интернет-магазин175 просмотров
- Landing page architecture166 просмотров
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
6 лет назад
Заказывал дизайн. Выполнили в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
Рекомендую заказчика,быстрая оплата,всегда на связи！