VelJar

Марина Бондарь VelJar

 
39 летУкраина/Харьков
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Дизайн сайтов и интерфейсов

Профессиональный и качественный дизайн сайтов и интерфейсов. Адаптивный  дизайн.

Делаю дизайн сайтов, интерфейсов, брошюр, визиток.

Всегда на связи, отвечу на все вопросы, сроки не срываю. Работы отправляю в psd формате,в исходнике все сгруппировано и аккуратно, что очень удобно для верстальщика.

Мои контакты:

Skype : [email protected]

E-mail : [email protected]

Работаю в команде с верстальщиком https://www.weblancer.net/users/alex_bondar﻿

Оплата :

приват 24

qiwiwebmoney

Буду рада сотрудничеству!

Дизайн сайта
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
denisadmin
Марков 
76 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Требуется дизайн 1 страницы.
Заказывал дизайн. Выполнили в срок. Рекомендую!
Рекомендую заказчика,быстрая оплата,всегда на связи！
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