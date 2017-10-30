Дизайн сайтов и интерфейсов

Профессиональный и качественный дизайн сайтов и интерфейсов. Адаптивный дизайн.

Делаю дизайн сайтов, интерфейсов, брошюр, визиток.

Всегда на связи, отвечу на все вопросы, сроки не срываю. Работы отправляю в psd формате,в исходнике все сгруппировано и аккуратно, что очень удобно для верстальщика.

Мои контакты:

Skype : [email protected]

E-mail : [email protected]

Работаю в команде с верстальщиком https://www.weblancer.net/users/alex_bondar﻿

Оплата :

приват 24

qiwiwebmoney

Буду рада сотрудничеству!