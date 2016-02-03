Velar

Вера Velar

 
40 летРоссия/Челябинск
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Иллюстрации для сайтов (от $5). Front-End разработка. Вёрстка - HTML5, CSS3. Wordpress. Графический дизайн (лого, баннеры, визитки). И др.
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