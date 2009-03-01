ФИО
Вакуленко Валентина Ивановна
Возраст
23 года
Семейное положение:
Замужем
Образование
2002 — 2006гг. Донецкий инженерно-экономический колледж (Специальность—Финансы и Предпринимательство), диплом бакалавра с отличием
2006 — 2007гг. Донецкий национальный технический университет (Специальность—Финансы), диплом специалиста
Опыт работы
Февраль 2006 г. — декабрь 2007 г. Кредитный союз «Фаворит»
Должность: кредитный инспектор-кассир
Декабрь 2007г. — январь 2008 г. ООО «Коммерческий банк «Дельта»
Должность: специалист управления сопровождения бизнеса
Январь 2008 г. — июль 2008 г. ООО «Коммерческий банк «Дельта»
Должность: главный экономист отдела поддержки бизнеса Донецкого отделения
Июль 2008 г. — … Декретный отпуск
Навыки работы с ПК
Владею офисными программами Word, Excel, Internet Explorer в совершенстве (+ E-mail).
Скорость набора русскоязычного текста 250-300 зн./мин.
Языки:
Английский, русский и украинский языки.