Vell

Валентина Вакуленко Vell

 
39 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
16 лет назад

ФИО

Вакуленко Валентина Ивановна

Возраст

23 года

Семейное положение:

Замужем

Образование

2002 — 2006гг. Донецкий инженерно-экономический колледж (Специальность—Финансы и Предпринимательство), диплом бакалавра с отличием

2006 — 2007гг. Донецкий национальный технический университет (Специальность—Финансы), диплом специалиста

Опыт работы

Февраль 2006 г. — декабрь 2007 г. Кредитный союз «Фаворит»

Должность: кредитный инспектор-кассир

Декабрь 2007г. — январь 2008 г. ООО «Коммерческий банк «Дельта»

Должность: специалист управления сопровождения бизнеса

Январь 2008 г. — июль 2008 г. ООО «Коммерческий банк «Дельта»

Должность: главный экономист отдела поддержки бизнеса Донецкого отделения

Июль 2008 г. — … Декретный отпуск

Навыки работы с ПК

Владею офисными программами Word, Excel, Internet Explorer в совершенстве (+ E-mail).

Скорость набора русскоязычного текста 250-300 зн./мин.

Языки:

Английский, русский и украинский языки.