Обробник зображень
Я вірю в силу Всесвіту. тому, окрім якісно виконаного замовлення, я дарую енергію успіху та гарний настрій
Привіт! Виконую послуги Редагування документів (робота з фото, сканами та PDF ) :
- правка документів - усунення і/або заміна зайвого тексту, рисунку, дефектів, плям, артефактів, штампів
- обробка фотофайлів
- переведення форматів фото документів у PDF формат з подальшим редагуванням
- створення PSD PDF шаблонів
- редагування рахунків та звітів з точною калькуляцією та інші правки документів.
- очищення метаданих (усунення слідів фотошопу та інших програм редагованих файлів)