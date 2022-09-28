Обробник зображень

Я вірю в силу Всесвіту. тому, окрім якісно виконаного замовлення, я дарую енергію успіху та гарний настрій

Привіт! Виконую послуги Редагування документів (робота з фото, сканами та PDF ) :

- правка документів - усунення і/або заміна зайвого тексту, рисунку, дефектів, плям, артефактів, штампів

- обробка фотофайлів

- переведення форматів фото документів у PDF формат з подальшим редагуванням

- створення PSD PDF шаблонів

- редагування рахунків та звітів з точною калькуляцією та інші правки документів.

- очищення метаданих (усунення слідів фотошопу та інших програм редагованих файлів)