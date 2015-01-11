Тестирование Ваших сайтов на безопасность

Работа ведется вручную, без использования каких либо сканеров. В этом вы можете убедится сами, просмотрев error_log/access_log.

Проверяются только ваши самописные сайты.

Внимание! Тест производится только после того, как вы докажите свою принадлежность к сайту. Для этого вы должны закачать специальный текстовой файл с содержанием указанным мною при беседе. (Защита от посторонних лиц) :!:

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Цена - договорная. Если в процессе тестирования ничего найдено не было - как следствие вы ничего и не платите :)[file]

Полный отчет о проделанной работе. Если потребуется - могу заснять видео с реализацией найденной мною уязвимости - бесплатно.

Пример - Скачать

Основная тема с отзывами: phpforum

Контакты для связи:

ICQ: 998-992

Skype: velson-vn

E-mail: [email protected]

VK: Web.security

P.S. Помните о том, что полное обнаружение уязвимостей физически не возможно. К тому же всевозможные изменения кода приложения могут сразу создать различные

недочёты в защите приложения.