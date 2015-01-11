Работа ведется вручную, без использования каких либо сканеров. В этом вы можете убедится сами, просмотрев error_log/access_log.
Проверяются только ваши самописные сайты.
Внимание! Тест производится только после того, как вы докажите свою принадлежность к сайту. Для этого вы должны закачать специальный текстовой файл с содержанием указанным мною при беседе. (Защита от посторонних лиц) :!:
[file]
Цена - договорная. Если в процессе тестирования ничего найдено не было - как следствие вы ничего и не платите :)[file]
Полный отчет о проделанной работе. Если потребуется - могу заснять видео с реализацией найденной мною уязвимости - бесплатно.
Пример - Скачать
Основная тема с отзывами: phpforum
Контакты для связи:
ICQ: 998-992
Skype: velson-vn
E-mail: [email protected]
VK: Web.security
P.S. Помните о том, что полное обнаружение уязвимостей физически не возможно. К тому же всевозможные изменения кода приложения могут сразу создать различные
недочёты в защите приложения.