Опыт работы

Июль 2012 – …

Компания "KSL-Украина" - Руководитель SEO-отдела. Занимаюсь продвижением сайтов (ведение сложных проектов), поиск новых методов раскрутки и их тестирование, помощь в отладке работы seo-отдела, формирование КП, обучение людей с нуля

Апрель 2011г. – Июнь 2012г.

Компания "WebGrad" – руководитель отдела оптимизации и продвижения сайтов, в дальнейшем исполнительный директор (ушел по причине ненормированного суточного графика работы и несоответствия заработной платы).

Февраль 2011 – Март 2011

ООО "UpSale" – seo-специалист, помощник по обучению персонала в сфере оптимизации и продвижения сайтов.

Сентябрь 2007 г. - Январь 2011г.

ООО "Adlabs-Украина" – seo-специалист (менеджер проектов), линк-менеджер, контент-менеджер.

Навыки

Навыки и обязанности (seo-специалист):

- составление семантического ядра на профессиональном уровне;

- внутренняя и внешняя оптимизация;

- умение работать с ПО (Yazzle, KeyCollector, Site-auditor, Post manager, Sitereporter, SerParser, FastTrust и др.);

- работа с онлайн анализаторами сайтов (Majesticseo.com, ahrefs.com)

- мониторинг и анализ конкурентов;

- оценка стоимости продвижения сайта в поисковой системе Yandex, Google;

- работа с on-line сервисами (Sape, Blogun, GoGetLinks, GetGoodLinks, Miralinks, RotaPost).

- небольшие знания работы с системами Webeffector, Megaindex, Rookee, SeoPult (исключительно для получения дополнительной полезной информации);

- написание ссылок (анкор-листов), блоков ссылок;

- работа с Google и Yandex Webmaster, аналогично и с Google Analytics и Яндекс.Метрика;

- относительные знания в сфере юзабилити;

- составление отчетов для клиентов (позиции на текущий месяц, проделанная работа и рекомендации на следующий месяц);

- написание ТЗ для копирайтеров;

- знание различных стратегий продвижения сайтов от поставленных целей;

- поиск новых методов раскрутки сайта;

- работа с движками Joomla, WordPress, другие CMS на уровне своих знаний html

- отслеживание тенденций развития поисковых систем

Тематики продвигаемых сайтов

Стоматология, детская поликлиника, электрофурнитура, домашний текстиль, бытовая техника, полиграфия, автомобильные аксессуары, СНПЧ, видеонаблюдение, биотехнологическая персонализация и др.

Навыки и обязанности (линк-менеджера):

- оплата хостинга;

- поиск качественных площадок под ссылки с дальнейшим выкупом места;

- размещение ссылок на площадках;

- проверка переиндексации ссылок;

- оплата ссылок.

Навыки и обязанности (контент-менеджер):

- написание статей, описание карточек товаров, отзывов, рерайт, копирайт.

Посещал конференции

- Iforum (2012)

- Google для агентств (2012)

- Iforum (2013)

- Google для агентств (2013)

P.S. Есть небольшие знания в создании групп в соц. сети VK и их верстке.

Мои группы:

http://vk.com/public63058672

http://vk.com/public48877118