Опыт работы
Июль 2012 – …
Компания "KSL-Украина" - Руководитель SEO-отдела. Занимаюсь продвижением сайтов (ведение сложных проектов), поиск новых методов раскрутки и их тестирование, помощь в отладке работы seo-отдела, формирование КП, обучение людей с нуля
Апрель 2011г. – Июнь 2012г.
Компания "WebGrad" – руководитель отдела оптимизации и продвижения сайтов, в дальнейшем исполнительный директор (ушел по причине ненормированного суточного графика работы и несоответствия заработной платы).
Февраль 2011 – Март 2011
ООО "UpSale" – seo-специалист, помощник по обучению персонала в сфере оптимизации и продвижения сайтов.
Сентябрь 2007 г. - Январь 2011г.
ООО "Adlabs-Украина" – seo-специалист (менеджер проектов), линк-менеджер, контент-менеджер.
Навыки
Навыки и обязанности (seo-специалист):
- составление семантического ядра на профессиональном уровне;
- внутренняя и внешняя оптимизация;
- умение работать с ПО (Yazzle, KeyCollector, Site-auditor, Post manager, Sitereporter, SerParser, FastTrust и др.);
- работа с онлайн анализаторами сайтов (Majesticseo.com, ahrefs.com)
- мониторинг и анализ конкурентов;
- оценка стоимости продвижения сайта в поисковой системе Yandex, Google;
- работа с on-line сервисами (Sape, Blogun, GoGetLinks, GetGoodLinks, Miralinks, RotaPost).
- небольшие знания работы с системами Webeffector, Megaindex, Rookee, SeoPult (исключительно для получения дополнительной полезной информации);
- написание ссылок (анкор-листов), блоков ссылок;
- работа с Google и Yandex Webmaster, аналогично и с Google Analytics и Яндекс.Метрика;
- относительные знания в сфере юзабилити;
- составление отчетов для клиентов (позиции на текущий месяц, проделанная работа и рекомендации на следующий месяц);
- написание ТЗ для копирайтеров;
- знание различных стратегий продвижения сайтов от поставленных целей;
- поиск новых методов раскрутки сайта;
- работа с движками Joomla, WordPress, другие CMS на уровне своих знаний html
- отслеживание тенденций развития поисковых систем
Тематики продвигаемых сайтов
Стоматология, детская поликлиника, электрофурнитура, домашний текстиль, бытовая техника, полиграфия, автомобильные аксессуары, СНПЧ, видеонаблюдение, биотехнологическая персонализация и др.
Навыки и обязанности (линк-менеджера):
- оплата хостинга;
- поиск качественных площадок под ссылки с дальнейшим выкупом места;
- размещение ссылок на площадках;
- проверка переиндексации ссылок;
- оплата ссылок.
Навыки и обязанности (контент-менеджер):
- написание статей, описание карточек товаров, отзывов, рерайт, копирайт.
Посещал конференции
- Iforum (2012)
- Google для агентств (2012)
- Iforum (2013)
- Google для агентств (2013)
P.S. Есть небольшие знания в создании групп в соц. сети VK и их верстке.
Мои группы: