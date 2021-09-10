Транскрибация аудио-видеозаписей (русский,кыргызский яз.), переводы текстов (английский,русский,кыргызский яз.)

Здравствуйте. Меня зовут Венера, я могу делать любую работу, связанную с делопроизводством, в особенности, работы с текстами: набор текста в 3х языках (английский, русский, кыргызский), расшифровка аудиозаписей на русском и английском языках (встречи), переводы текстов с вышеуказанных языков (в любом порядке), имею скромный опыт по написанию СММ текстов для природоохранного сайта и постов в соц.страницах FB, Twitter, Instagram.Также умею создавать и вести базу данных в Excel. Хочу отметить что, достаточно быстро учусь и охотно осваиваю новые навыки, все задания выполняю в срок, могу работать сверхурочно. Планирую в ближайшем будущем освоить профессию аудио-видео переводчика, также попробовать свои силы в озвучивании текстов (закадровая озвучка). В данный момент изучаю дополнительные иностранные языки. Как начинающий фрилансер, я готова принять условия работы для новичков в данной сфере.

Буду рада с Вами обсудить свою кандидатуру, если предоставится такая возможность!

С уважением,

Венера