http://venes-media.ru
Перечень услуг:
- Уникальный дизайн (от 50$)
- Иллюстрации (от 20$)
- Верстка макета (от 30$) + Натяжка на CMS (от 20$)
======================================================================
Гарантии:
Аттестат продавца WebMoney.
Уважение и доверие коллег.
======================================================================
Условия работы:
Выполняю проект по предоплате 50%.
Оплата WebMoney, Яндекс деньги, Банковский перевод.
======================================================================
Рад буду сотрудничать с интересными людьми.
Жду ваших предложений.
С ув. Михаил
Действие аккаунта приостановлено!