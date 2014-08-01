http://venes-media.ru

Перечень услуг:

- Уникальный дизайн (от 50$)

- Иллюстрации (от 20$)

- Верстка макета (от 30$) + Натяжка на CMS (от 20$)

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Гарантии:

Аттестат продавца WebMoney.

Уважение и доверие коллег.

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Условия работы:

Выполняю проект по предоплате 50%.

Оплата WebMoney, Яндекс деньги, Банковский перевод.

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Рад буду сотрудничать с интересными людьми.

Жду ваших предложений.

С ув. Михаил