Veniamin1991

Образование: неполное высшее (окончание обучения - 2017 г.), БФУ им. И. Канта, спец-ть: "философия".

Опыт работы:

2013-2014 гг. - учитель истории и обществознания (Калининградская обл., г. Светлый)

2014 г. (сентябрь - октябрь) - преподаватель истории и философии (временная замена) (Рыбопромышленный колледж, г. Калининград)

2012 г. - журналист, зав. отделом (Челябинская область, п. Увельский).

Владение языками: английский, французcкий.

Навыки:

- Знание Adobe Illustrator, Adobe Photoshop;

- Веб-вёрстка (HTML, CSS);