Veniamin1991

Вениамин Бессеребреников Veniamin1991Veniamin1991
32 годаРоссия/Калининград
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Образование: неполное высшее (окончание обучения - 2017 г.), БФУ им. И. Канта, спец-ть: "философия".
Опыт работы:
2013-2014 гг. - учитель истории и обществознания (Калининградская обл., г. Светлый)
2014 г. (сентябрь - октябрь) - преподаватель истории и философии (временная замена) (Рыбопромышленный колледж, г. Калининград)
2012 г. - журналист, зав. отделом (Челябинская область, п. Увельский).
Владение языками: английский, французcкий.
Навыки:
- Знание Adobe Illustrator, Adobe Photoshop;
- Веб-вёрстка (HTML, CSS);
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