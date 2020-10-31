VeniaminMeneger

Фриланс-менеджер

Доброго времени суток. Я - мененджер по проектам на фриланс биржах. Занимаюсь тем что ищу опытных специалистов для вашего проекта. У нас есть своя студия, по-этому если у вас проблемы с поиском хороших специалистов в дизайне, разработке сайтов и тому подобным специалистам - вам стоит обратиться ко мне. Я не работаю с клиентами по шаблону, всё общение ведётся вживую и самое главное - вам не нужно вносить никаких предопалт и тому подобное. Так же занимаюсь мененджментом в обратную сторону - ищу заказчиков для тех фрилансеров, которые не умеют это делать.

У нас большая база фрилансеров и постепенно она обнавляется,бращайтесь, и ваша задача будет выполнена качественно, в максимально короткие срок