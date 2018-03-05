Меня зовут Вениамин. Уже третий год я занимаюсь программированием, веб-дизайном и версткой. Сайты пишу на HTML5, CSS3, JS, PHP5 использую библиотеку jQuery для JS и Red Bean для PHP, Fancybox для создания модальных окон (для размещения форм регистрации и т.д.), хорошо знаком с Bootstrap 3/4 версии. Использую GitHub (работаю через командную строку). Для программирования есть знания Java (и сертификат о прохождении курса в SoloLearn), знание Pascal (хотя он мало кому нужен), владение Python, базовые знания Git (с работой через Git Bash), седьмой год обучаюсь в муз. школе (отличное знание нот, аккордов и т.д.), учу C/C++. Сайты пишу через Sublime Text 3, макеты шаблонов готовлю через Wireframe.cc. Хорошее владение английским языком. На счет связи: к сожалению через Skype не могу общаться с веб-камерой (из-за ее отсутствия), есть в ВКонтакте (vk.com/venka228).