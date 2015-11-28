Ретушер. Опыт работы с 2007 года.
Работаю в программах: Lightroom; Photoshop; InDesign; illustrator.Платформа MAC OS.
Графический планшет Wacom A4
Предлагаю долгосрочное сотрудничество репортажным, свадебным, семейным и детским фотографам. Срок выполнения работы от 1 до 10 дней в зависимости от размера заказа и моей загруженности. Сроки оговариваются после того как я ознакомлюсь с заказом. Соблюдаю конфиденциальность - Ваших фотографий нигде в интернет не будет, если сообщите об этом в техническом задании.
ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ:
• конвертация из RAW в JPEG любого количества фотографий. Стоимость от 5 рублей за кадр.• дополнительная пакетная обработка JPEG в Фотошоп (тонирование, дополнительный контраст, выравнивание оттенков кожи и многое другое). Стоимость от 3 рублей за кадр.
• чистка/ретушь кожи, детальный контраст, удаление лишнего из кадра, всё что угодно. Стоимость от 80 рублей до бесконечности.
• вёрстка макета фотокниги (стоимость 100-300 рублей за разворот). Одну фотографию на весь разворот не считаю.
• создание слайдшоу из фотографий. Стоимость оговаривается индивидуально.
Условия работы:
1. Высылаете фото и техническое задание (текст задания, ссылки на примеры, пожелания).
2. Я анализирую Ваше фото и свои возможности, затем сообщаю стоимость работы и срок выполнения.
3. Если всё устраивает, то перечисляете предоплату 50% (на карту Сбербанка либо ЯндексДеньги).
4. Готовую фотографию(ии) в хорошем разрешении, но с копирайтом, отправляю Вам для проверки.
5. Если всё отлично, то оплачиваете оставшуюся сумму и получаете готовое фото в лучшем качестве. если что-то нужно доработать, то сообщаете об этом.
ТЕСТОВАЯ РЕТУШЬ. В большинстве случаев выполняется на платной основе. Не вижу смысла делать бесплатно то, что и так с аналогичными примерами есть в моём портфолио.
ВАЖНО! Что влияет на стоимость обработки фотографий:
• любой проект/заказ рассматривается индивидуально.
• чем лучше качество исходного материала - тем дешевле для Вас стоимость обработки.
• пересветы/недосветы, некачественный макияж, посторонний мусор в кадре, и многое чего ещё что можно быстро исправить во время съёмки - всё существенные затраты для Вас! Мне лично это не нужно.
• должно быть понятное техническое задание, чтобы понапрасну не тратить время друг друга. Сделай «красиво», «художественно», «интересненько» - всё это условные обозначения.
Оплата: карта Сбербанка; ЯндексДеньги; Вебмани.
Почта: [email protected]
Связь. Лучше всего через Скайп (apfotomoscow)
Портфолио
- Ретушь/обработка свадебных фотографий326 просмотров