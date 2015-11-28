Ретушь/обработка свадебных и семейных фотографий. Конвертация из RAW в JPEG + обработка в Фотошоп

Ретушер. Опыт работы с 2007 года.

Работаю в программах: Lightroom; Photoshop; InDesign; illustrator.Платформа MAC OS.

Графический планшет Wacom A4

Предлагаю долгосрочное сотрудничество репортажным, свадебным, семейным и детским фотографам. Срок выполнения работы от 1 до 10 дней в зависимости от размера заказа и моей загруженности. Сроки оговариваются после того как я ознакомлюсь с заказом. Соблюдаю конфиденциальность - Ваших фотографий нигде в интернет не будет, если сообщите об этом в техническом задании.

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ:

• конвертация из RAW в JPEG любого количества фотографий. Стоимость от 5 рублей за кадр.• дополнительная пакетная обработка JPEG в Фотошоп (тонирование, дополнительный контраст, выравнивание оттенков кожи и многое другое). Стоимость от 3 рублей за кадр.

• чистка/ретушь кожи, детальный контраст, удаление лишнего из кадра, всё что угодно. Стоимость от 80 рублей до бесконечности.

• вёрстка макета фотокниги (стоимость 100-300 рублей за разворот). Одну фотографию на весь разворот не считаю.

• создание слайдшоу из фотографий. Стоимость оговаривается индивидуально.

Условия работы:

1. Высылаете фото и техническое задание (текст задания, ссылки на примеры, пожелания).

2. Я анализирую Ваше фото и свои возможности, затем сообщаю стоимость работы и срок выполнения.

3. Если всё устраивает, то перечисляете предоплату 50% (на карту Сбербанка либо ЯндексДеньги).

4. Готовую фотографию(ии) в хорошем разрешении, но с копирайтом, отправляю Вам для проверки.

5. Если всё отлично, то оплачиваете оставшуюся сумму и получаете готовое фото в лучшем качестве. если что-то нужно доработать, то сообщаете об этом.

ТЕСТОВАЯ РЕТУШЬ. В большинстве случаев выполняется на платной основе. Не вижу смысла делать бесплатно то, что и так с аналогичными примерами есть в моём портфолио.

ВАЖНО! Что влияет на стоимость обработки фотографий:

• любой проект/заказ рассматривается индивидуально.

• чем лучше качество исходного материала - тем дешевле для Вас стоимость обработки.

• пересветы/недосветы, некачественный макияж, посторонний мусор в кадре, и многое чего ещё что можно быстро исправить во время съёмки - всё существенные затраты для Вас! Мне лично это не нужно.

• должно быть понятное техническое задание, чтобы понапрасну не тратить время друг друга. Сделай «красиво», «художественно», «интересненько» - всё это условные обозначения.

Оплата: карта Сбербанка; ЯндексДеньги; Вебмани.

Почта: [email protected]

Связь. Лучше всего через Скайп (apfotomoscow)