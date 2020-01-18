Ventana-kz

Ventana - пластиковые окна и двери

Французские пластиковые окна – оригинальный и интересный способ, позволяющий изменить внешний вид квартиры и добавить в нее солнечного света. Их

секрет заключается в том, что они являются панорамными. Из таких окон

хорошо любоваться видами природы, живописными пейзажами. Устанавливают

конструкции на лоджии или балконах квартир. Также популярны они в

новострое элитного производства. Частные особняки, загородные виллы

особенно часто используют такой вид остекления. Ведь в данном случае дом

получает максимальное количество солнечного света. Оконные профили идут

от пола до потолка, могут занимать всю стену. Варианты исполнения

предлагаются совершенно разные. Цветовые решения тоже разнообразные.

Особенности французских окон

Данный тип оконных конструкций можно устанавливать и в квартирах, которые уже были в эксплуатации. Допустим, вы решили поменять оформление

малогабаритного жилья, сделав его более светлым и хотя бы визуально

просторным. Однако можно задуматься о монтаже изделий при проектировании

дома. Эти конструкции идеально подходят для использования в загородной

местности, особенно, если вокруг вас окружают все прелести первозданной

природы. Если окно устанавливается в городской квартире, тогда из него

можно любоваться окрестностями или парковой зоной. За счет хорошего

утепления французских окон из пластика вы сможете насладиться красотой

окружающего мира в комфортной обстановке. Большое количество

поступающего в помещение света будет благотворно воздействовать на

самочувствие и здоровье жильцов дома. Для интерьера и экстерьера

помещения это тоже большой плюс. Не меняя планировки здания, вы

полностью преображаете его внешний вид, делаете жилье светлым и

красивым.

Плюсы панорамных конструкций

Преимущества конструкций можно перечислять долго, поэтому остановимся на основных. Установка панорамных оконных конструкций имеет такие

преимущества: