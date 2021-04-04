Копирайтер - переводчик. Написание курсовых, рефератов по менеджменту и административному делу.
Языки:
-английский;
-турецкий;
-русский;
-кыргызский
Любовь к работе с текстами захватила меня давно. Сейчас я пишу рефераты, сочинения, рецензии, курсовые работы. Также перевожу тексты учитывая контекст и отличие в культуре народов. Люблю открывать границы неизведанного и расширять свой
кругозор. Не ставлю себе ограничения и готова работать в незнакомых мне отраслях.
Профессиональные навыки:
- Перевожу тексты, документы, книги, сайты и т.п;
- Перевожу аудио и видео материалы;
- Пишу тексты; пишу рецензии на книги, фильмы, музыку;
- Пишу посты для социальных сетей;
- Пишу описания к товарам и услугам
Резюме/портфолио: http://aygerim.azisova.tilda.ws/