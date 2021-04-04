Копирайтер - переводчик. Написание курсовых, рефератов по менеджменту и административному делу.

Языки:

-английский;

-турецкий;

-русский;

-кыргызский

Любовь к работе с текстами захватила меня давно. Сейчас я пишу рефераты, сочинения, рецензии, курсовые работы. Также перевожу тексты учитывая контекст и отличие в культуре народов. Люблю открывать границы неизведанного и расширять свой

кругозор. Не ставлю себе ограничения и готова работать в незнакомых мне отраслях.

Профессиональные навыки:

- Перевожу тексты, документы, книги, сайты и т.п;

- Перевожу аудио и видео материалы;

- Пишу тексты; пишу рецензии на книги, фильмы, музыку;

- Пишу посты для социальных сетей;

- Пишу описания к товарам и услугам

Резюме/портфолио: http://aygerim.azisova.tilda.ws/