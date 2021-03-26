Ver__L

Вероника Ver__L

 
30 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Копирайтер, редактура и написание текстов, художник, рисование скетчей и картин
  • художник
  • рисую картины и скетчи на заказ
  • разработка идей
  • написание сценариев
  • помощник по ведению инстаграм
  • разработка нейминга и слоганов
  • написание и редактирование текстов
  • копирайтинг
  • рерайтинг
  • ваша палочка-выручалочка
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Отзывы заказчиков

bestsellers_kz
Газиза 
32 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
$26
10 баллов
4 года назад
Редактура книги на тему "Карьера"
Благодарю Веронику за качественную работу, выполненную в срок. Все правки были приняты Исполнителем и внесены. Рекомендую! Готова к дальнейшему сотрудничеству!
Благодарю за очень интересный заказ! Было очень приятно посотрудничать с Газизой. Четкие ТЗ, ясные требования и пожелания. Ответственный и доброжелательный заказчик. Рада буду дальнейшему сотрудничеству.
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