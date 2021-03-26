Копирайтер, редактура и написание текстов, художник, рисование скетчей и картин
- художник
- рисую картины и скетчи на заказ
- разработка идей
- написание сценариев
- помощник по ведению инстаграм
- разработка нейминга и слоганов
- написание и редактирование текстов
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Отзывы заказчиков
$26
10 баллов
4 года назад
Благодарю Веронику за качественную работу, выполненную в срок. Все правки были приняты Исполнителем и внесены. Рекомендую! Готова к дальнейшему сотрудничеству!
Ответный отзыв
Благодарю за очень интересный заказ! Было очень приятно посотрудничать с Газизой. Четкие ТЗ, ясные требования и пожелания. Ответственный и доброжелательный заказчик. Рада буду дальнейшему сотрудничеству.