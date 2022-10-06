Качественный копирайт по разумной цене
Добрый день, уважаемый заказчик!
Вам нужны информационные, продающие, уникальные тексты по разумной цене? Думаю мы с вами сработаемся.
Принципы моей работы:
1. Качество — залог успеха.
2. Ответственный подход.
3. Внимательное отношение к требованиям заказчика.
4. Точное исполнение ТЗ и дедлайнов.
Основные направления деятельности:
- уникальный копирайт на любые темы
- рерайт текста без сходства с оригиналом
- корректировка и вычитка текста
- переводы с английского на русский, с русского на украинский, с украинского на русский.
Буду рада сотрудничеству!
Эл. почта: [email protected]