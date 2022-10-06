Качественный копирайт по разумной цене

Добрый день, уважаемый заказчик!

Вам нужны информационные, продающие, уникальные тексты по разумной цене? Думаю мы с вами сработаемся.

Принципы моей работы:

1. Качество — залог успеха.

2. Ответственный подход.

3. Внимательное отношение к требованиям заказчика.

4. Точное исполнение ТЗ и дедлайнов.

Основные направления деятельности:

- уникальный копирайт на любые темы

- рерайт текста без сходства с оригиналом

- корректировка и вычитка текста

- переводы с английского на русский, с русского на украинский, с украинского на русский.

Буду рада сотрудничеству!

Эл. почта: [email protected]