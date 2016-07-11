VeraBaranchik

Я очень люблю свою работу. И выполняю ее старательно, тщательно оттачивая детали. Уникальные статьи, оригинальные стихи на любую тематику - мой конек.

Уважаемые заказчики, приглашаю вас к сотрудничеству. От себя гарантирую написание оригинальных, легко читаемых текстов. Более года проработав штатным корреспондентом в редакции районной газеты, писать могу теперь на самые разные темы. Предпочтение отдам статьям о детях, материнстве, ведении дома, садово- огородных работах, домашних животных, психологии, религии, истории России, диетах, кулинарии, дизайну в одежде и интерьере, кино, рекламе и др. С легкостью могу сочинить сказку, любовную историю, стихотворение. Также редактирую чужие тексты. Всегда работа для меня в удовольствие, без напряга и суеты. Удаленной работой на дому занимаюсь несколько месяцев, журналистику оставила из- за ограниченности возможности писать на интересные для меня темы. Я нашла работу по душе и больше ни одного дня в жизни не буду работать.