VeraPyaterikova

Вера Пятерикова VeraPyaterikova

 
37 летРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Монтаж видео, администратор

Я ищу удалённую работу.  Люблю снимать и монтировать видео. По профессии я хореограф-постановщик, но сейчас ищу для себя новые направления. 

Имею опыт создания и управления бизнесом по продаже открыток и упаковочной бумаги (5 лет)

Закончила курс по монтажу видео в Adobe Premiere 

Люблю йогу, пилатес, психологию и здоровый образ жизни