VeraPyaterikova

Монтаж видео, администратор

Я ищу удалённую работу. Люблю снимать и монтировать видео. По профессии я хореограф-постановщик, но сейчас ищу для себя новые направления.

Имею опыт создания и управления бизнесом по продаже открыток и упаковочной бумаги (5 лет)

Закончила курс по монтажу видео в Adobe Premiere

Люблю йогу, пилатес, психологию и здоровый образ жизни