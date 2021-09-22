VeraPyaterikova

Вера Пятерикова VeraPyaterikovaVeraPyaterikova
37 летРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Монтаж видео, администратор
Я ищу удалённую работу. Люблю снимать и монтировать видео. По профессии я хореограф-постановщик, но сейчас ищу для себя новые направления.
Имею опыт создания и управления бизнесом по продаже открыток и упаковочной бумаги (5 лет)
Закончила курс по монтажу видео в Adobe Premiere
Люблю йогу, пилатес, психологию и здоровый образ жизни
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