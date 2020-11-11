Переводчик, преподаватель по гитаре

Меня зовут Вера, живу на Урале.

Имею языковой сертификат DSD (С1), подтверждающий знания немецкого языка. Владею языком на уровне носителя, 2 месяца жила в Германии. Могу перевести текст с русского на немецкий и с немецкого на русский на любую тематику.

Владею достаточными навыками для любой работы с текстами (как на русском, так и на немецком). Качество и оперативность гарантирую!

С 7 лет занимаюсь музыкой. На данный момент работаю в музыкальной студии преподавателем по классической, акустической гитарам, электрогитаре и укулеле.