VeraYP

Вера Прохорова VeraYP

 
34 годаРоссия/Омск
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Разрабатываю индивидуальный дизайн

попутно дизайну, изучаю психологию восприятия и реакций человека, увлекаюсь маркетингом. Разрабатываемая продукция направлена в первую очередь на работу с подсознанием человека, что существенно повышает эффективность пооектов.

Баннеры
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от $500
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Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
от $5000
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $5000
нет рейтинга