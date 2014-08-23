Разрабатываю индивидуальный дизайн
попутно дизайну, изучаю психологию восприятия и реакций человека, увлекаюсь маркетингом. Разрабатываемая продукция направлена в первую очередь на работу с подсознанием человека, что существенно повышает эффективность пооектов.
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Портфолио
- Логотип и баннер для отеля259 просмотров
- Индивидуальный дизайн стоматологической клиники203 просмотра
- Лендинг-пейдж для услуги иммиграции в Канаду293 просмотра
- Фирменное оформление кондитерской мастерской215 просмотров
- Разработка рекламной продукции для ресторана203 просмотра
Баннеры
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Дизайн мобильных приложений
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Дизайн сайтов
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