Разрабатываю индивидуальный дизайн

попутно дизайну, изучаю психологию восприятия и реакций человека, увлекаюсь маркетингом. Разрабатываемая продукция направлена в первую очередь на работу с подсознанием человека, что существенно повышает эффективность пооектов.