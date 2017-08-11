Высшее юридическое образование (диплом РПА МЮ РФ, г. Москва)
Повышение квалификации по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг: правовое регулирование» (Институт госзакупок МГЮА, г. Москва)
Обучение по программе: «Работа на Портале Поставщиков и в подсистеме электронный магазин ЕАИСТ» (НОУ "АртАлекс", г. Москва)
Специалист по закупкам Московской области. ЕАСУЗ. ОТС (Учебный центр "Ценный опыт", г. Москва)
Опыт работы юристом в сфере гос.заказа свыше 7 лет (начинала еще по 94-ФЗ).
- аккредитация на ЭТП, получение ЭП;
- подготовка заявок на участие в тендерных процедурах в соответствии с 44-ФЗ и 223-ФЗ;
- анализ и правовая экспертиза проектов Контрактов;
- ЕАИСТ, ЕАСУЗ, электронный магазин;
- юридическое сопровождение деятельности организации + ведение кадрового делопроизводства (трудовые договоры, приказы, оформление на работу, переводы, увольнения);
- договорная работа