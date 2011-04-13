Работать очень хочу! О себе могу сказать следующее: знаю, что умею писать красивые, качественные тексты практически на любую тематику, кроме авто-, мото-. Конечно, очень приветствую любые темы, связанные с женщиной. Знаю, что осуществляю легко читаемые художественные переводы с английского языка, которым владею на приличном уровне. И, главное, знаю, что если заказчик решит обратиться к моим услугам, к работе отнесусь со всей ответственностью, поскольку очень дорожу своей репутацией и уважаю добросовестных работодателей, которые всё-таки в некоторой степени рискуют, обращаясь к удаленным исполнителям.
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