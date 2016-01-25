Вера Яровикова Vera_YarovikVera_Yarovik
32 годаРоссия/Нижний Новгород
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Переводчик
Основная деятельность - перевод с/на английский язык, в том числе перевод с расшифровкой аудио. Работаю в этой области более двух лет, есть портфолио работ, отзывы заказчиков. Постоянно совершенствую знание языка.
Дополнительная деятельность - рерайт текстов, корректорская работа и транскрибация.
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Портфолио
- Перевод обзоров рынка кондитерских изделий (EN-RU)142 просмотра
- Перевод видеороликов с английского на русский132 просмотра
- Перевод статьи на тему оптогенетика (RU-EN)178 просмотров
- Перевод музыкальной тематики (EN-RU)135 просмотров
- Корректура страницы сайта на английском языке101 просмотр