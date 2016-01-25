Переводчик

Основная деятельность - перевод с/на английский язык, в том числе перевод с расшифровкой аудио. Работаю в этой области более двух лет, есть портфолио работ, отзывы заказчиков. Постоянно совершенствую знание языка.

Дополнительная деятельность - рерайт текстов, корректорская работа и транскрибация.