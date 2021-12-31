Графический дизайн, обработка фотографий, написание текстов

Добрый день!

Мое высшее образование - «Специалист по рекламе».

Также окончила курс «Графический дизайн» по стандартам Вордскиллс Россия.Владею программами Adobe Illustrator, InDesigh и Photoshop. Обладаю навыками разработки, создания и предпечатной подготовки макетов:1)Фирменного стиля (логотип, паттерн, подбор шрифтов);2)рекламной полиграфии(плакаты, буклеты и т.п.);3)Корпоративного дизайна (визитки, папки, конверты, внедрение фирменного стиля в интерьер);3)многостраничного дизайна;4)Макетов и дизайна упаковки.

Ранее работала фрилансеров в области копирайтинга - писала статьи на сайты по психологии, дизайну и обзоры на различные товары.