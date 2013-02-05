Ответственно подхожу к работе и срокам исполнения. Ценю время Заказчика и своё тоже. Имею большое желание работать.
Образование высшее. Опыт работы с тексатми. 18 лет стажа работы на ПК в разных программах
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Копирайт/рерайт с ключевыми словами220 просмотров
- Создание книги (брошюры) в Word205 просмотров
- Создание базы данных в Excel262 просмотра
- Синонимизация текста216 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
11 лет назад
Большое спасибо за хорошую работу!
Ответный отзыв
Приятно было с Вами работать. Четкое задание и своевременная оплата.
Редактирование и Корректура
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга