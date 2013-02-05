Veranika

Вера Veranika

 
59 летРоссия/Ростов-на-Дону
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Ответственно подхожу к работе и срокам исполнения. Ценю время Заказчика и своё тоже. Имею большое желание работать.

Образование высшее. Опыт работы с тексатми. 18 лет стажа работы на ПК в разных программах

Портфолио
Отзывы заказчиков
Rossomaxa
Марина 
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Корректировка текстов
Большое спасибо за хорошую работу!
Приятно было с Вами работать. Четкое задание и своевременная оплата.
Ответный отзыв
Редактирование и Корректура
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга