Бухгалтер для ИП и ООО удаленно

Помогу вам СЭКОНОМИТЬ на налогах и ИЗБЕЖАТЬ БЛОКИРОВКИ счетов. Сделаю ДЕКЛАРАЦИИ и подготовлю документы.ИЗБАВЛЮ от общения с НАЛОГОВОЙ.Сделаю все правильно и ПО ЗАКОНУ.Привет!Меня зовут Валентина, бухгалтер-фрилансер. Почему именно Я?- имею высшее бухгалтерское образование;- стаж более 10 лет;- знаю секрет дружбы с налоговой.РАБОТАЮ С ООО и ИП, МКК, ВЭД - составление и сдача налоговой и иной отчетности;- ведение бухучета;- восстановление бухучета;- комплексное бухгалтерское сопровождение деятельности фирмы или предпринимателя;- нулевая отчётность и т.д.;- кадровый учет и расчет зарплаты;- помощь в регистрации ИП и ООО.Вы все ещё хотите освободится от рутины и развивать свой бизнес?Тогда сразу записывайтесь на консультацию.