Ретушь, дизайн, видеомонтаж
Качественная ретушь фото:
- ретушь фото для сайтов, журналов, для Instagram
- цветокоррекция
- модные тонировки
- обтравка сложных и простых обьектов
- работа с платикой
- сложная ретушь кожи
- работа с пакетными сьемками
- ретушь предметной фотографии
- создание макетов для баннеров
- создание листовок
- создание визиток
- Нарезка видео
- Наложение музыки
- Подбор и наложение переходов
- Создание музыкальных коллекций
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Портфолио
- Предметная Съемка69 просмотров
- Ведение страницы в Instagram91 просмотр
- Дизайн листовок, визиток, баннеров95 просмотров
- Видеомонтаж в DaVinci Resolve101 просмотр
- Ретушь фотографий86 просмотров