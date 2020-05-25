Verik-sol

Вера Verik-sol

 
37 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Ретушь, дизайн, видеомонтаж

Качественная ретушь фото:

  • ретушь фото для сайтов, журналов, для Instagram
  • цветокоррекция
  • модные тонировки
  • обтравка сложных и простых обьектов
  • работа с платикой
  • сложная ретушь кожи
  • работа с пакетными сьемками
  • ретушь предметной фотографии
Легкий дизайн:

  • создание макетов для баннеров
  • создание листовок
  • создание визиток
Видеомонтаж:

  • Нарезка видео
  • Наложение музыки
  • Подбор и наложение переходов
  • Создание музыкальных коллекций
Ролики любой длины для YouTube, Instagram, сайтов и других целей.

[email protected]

+79045149150 Watsaap/Viber/Telegram

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