Ретушь, дизайн, видеомонтаж

Качественная ретушь фото:

ретушь фото для сайтов, журналов, для Instagram

цветокоррекция

модные тонировки

обтравка сложных и простых обьектов

работа с платикой

сложная ретушь кожи

работа с пакетными сьемками

ретушь предметной фотографии

Легкий дизайн:

создание макетов для баннеров

создание листовок

создание визиток

Видеомонтаж:

Нарезка видео

Наложение музыки

Подбор и наложение переходов

Создание музыкальных коллекций

Ролики любой длины для YouTube, Instagram, сайтов и других целей.

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