Вероника Гончарова VerjnikaGon1984VerjnikaGon1984
Приветствую! Меня зовут Вероника Гончарова.
Я - видеомонтажёр, режиссёр монтажа, режиссёр, фотограф, видеооператор, видеомастер широкого спектра с 8 летним опытом в кино и видеопроизводстве. Учусь в институте на режиссёра кино, так же, прошла курсы повышения квалификации "Монтаж коммерческих видеороликов" под руководством Алины Сандал.
Мои основные специальности: создание историй из отснятого видеоматериала с помощью монтажа в Adobe Premiere Pro, обработка фото в Adobe Photoshop, свожу и обрабатываю звук от лишних шумов, немного занимаюсь монтажом звука и отделяю звук от видео.
Закадровый голос не пишу!
В работе мне доверяют, ориентирована на результат, соблюдаю дедлайн, внимательно отношусь к деталям, глубоко погружаюсь в материал, спокойно переношу правки, постоянно расту, развиваюсь, получаю новые навыки и знания в профессии, кроме того, большая насмотренность.
За мой творческий путь было выполнено более 2000 видео разной сложности, из которых два короткометражных документальных фильма.
Рассмотрю как краткосрочные задачи так и проекты в долгую.
Работаю только по предоплате 30%.
- Обработка фото.нет просмотров
- Видеомонтаж любого уровня, видеопрезентации и.т.д.нет просмотров