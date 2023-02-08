Режиссёр, режиссёр монтажа.

Приветствую! Меня зовут Вероника Гончарова.

Я - видеомонтажёр, режиссёр монтажа, режиссёр, фотограф, видеооператор, видеомастер широкого спектра с 8 летним опытом в кино и видеопроизводстве. Учусь в институте на режиссёра кино, так же, прошла курсы повышения квалификации "Монтаж коммерческих видеороликов" под руководством Алины Сандал.

Мои основные специальности: создание историй из отснятого видеоматериала с помощью монтажа в Adobe Premiere Pro, обработка фото в Adobe Photoshop, свожу и обрабатываю звук от лишних шумов, немного занимаюсь монтажом звука и отделяю звук от видео.

Закадровый голос не пишу!

В работе мне доверяют, ориентирована на результат, соблюдаю дедлайн, внимательно отношусь к деталям, глубоко погружаюсь в материал, спокойно переношу правки, постоянно расту, развиваюсь, получаю новые навыки и знания в профессии, кроме того, большая насмотренность.

За мой творческий путь было выполнено более 2000 видео разной сложности, из которых два короткометражных документальных фильма.

Рассмотрю как краткосрочные задачи так и проекты в долгую.

Работаю только по предоплате 30%.