Vero_Eretico

Копирайтер со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Меня зовут Антон. Мне 21 год. Я работаю в небольшой но сплоченной творческой студии. Студия занимается дизайном для сайтов и компаний, ну а я, а что я? Я создаю продающие тексты и фонтанирую пресс-релизами, пока глаза моего директора заняты более насущными вещами.) Он хороший парень. Как и все в нашей команде. Мне нравиться с ними.