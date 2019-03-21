Гречушкина Вероника Геннадьевна
Дата рождения: 28.05.1985
Гражданство: РФ
Адрес регистрации: Московская область, г.Троицк
Телефон: +7 916 6646096
e-mail: [email protected]
Образование:
2004-2010 – МГУ им. М.В Ломоносова, филологический факультет,
специальность: «Филолог»
Повышение квалификации/курсы:
2004-2006 – МГУ им. М.В.Ломоносова, курсы испанского языка
2002-2003 – Российский Университет Дружбы Народов, факультет иностранных языков и общеобразовательных дисциплин
Профессиональный опыт:
2003-2004, Российский Университет Дружбы Народов
Кафедра иностранных языков филологического факультета.
Планирование работы кафедры, составление дидактических материалов и текстовых пособий по языкознанию.
2008-2009, ЭНКА Иншаат BE Санайи Аноним Ширкети
Должность: администратор
Ведение телефонных переговоров, планирование работы отдела доставки, ведение документооборота.
2009-2010, МГУ им.М.В.Ломоносова
Должность: мастер лаборатории устной речи центра новых технологий в гуманитарном образовании филологического факультета.
2010-2011, ООО Издательский дом «Наша Дача»
Должность: контент-менеджер сайта «Königsberger Anzeiger»
Написание тематических колонок, развитие новых рубрик, составление контент-плана, наполнение информационными материалами сайта http://anzeiger.ru/
2010-2011, ООО «Бэбиблог»
Должность: ассистент менеджера по продажам рекламы
Ведение телефонных переговоров, консультирование клиентов
2011-2012, компания «Группа ИМА»
Должность: контент-менеджер
Написание ТЗ райтерам, мониторинг СМИ, модерация сайтов, подбор информационных материалов для наполнения сайтов.
Личные качества: ответственность, общительность, исполнительность, работоспособность. Отсутствие вредных привычек.
Языки:
Английский (intermediate), испанский (intermediate)
Я в контакте http://vk.com/id704969
Я в фейсбуке http://www.facebook.com/profile.php?id=100001830861092
Некоторые мои статьи:
http://www.child-hood.ru/index.php/educating-child-ec/1288-what-you-have-to-know-about-kids-irritation.html
http://www.child-hood.ru/index.php/feeding-pregnant/1201-what-to-eat-in-pragnancy.html
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http://www.justlady.ru/fashion/5463/
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http://www.topauthor.ru/Kak_prityanut_dengi_v_svoyu_gizn_d2a1.html
http://www.kakprosto.ru/kak-97660-pochemu-abiturienty-hotyat-postupit-v-prestizhnye-vuzy
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Некоторые мои новости:
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http://anzeiger.ru/culture/71-ogromnaya-rusalka-poselilas-na-ozere-v-gamburge.html
http://anzeiger.ru/turizm/75-v-kaliningrade-mozhet-poyavitsya-disnejlend.html
http://anzeiger.ru/auto/81-nemcy-gotovy-ezdit-na-elektromobilyah.html
Примеры рерайта:
http://tver-uyvelir.ru/articles/2670/
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http://tver-uyvelir.ru/articles/2678/
http://tver-uyvelir.ru/articles/2675/
http://tver-uyvelir.ru/articles/2679/