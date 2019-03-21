Vero_nika

Вероника Vero_nika

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Гречушкина Вероника Геннадьевна

Дата рождения: 28.05.1985

Гражданство: РФ

Адрес регистрации: Московская область, г.Троицк

Телефон: +7 916 6646096

e-mail: [email protected]

Образование:

2004-2010 – МГУ им. М.В Ломоносова, филологический факультет,

специальность: «Филолог»

Повышение квалификации/курсы:

2004-2006 – МГУ им. М.В.Ломоносова, курсы испанского языка

2002-2003 – Российский Университет Дружбы Народов, факультет иностранных языков и общеобразовательных дисциплин

Профессиональный опыт:

2003-2004, Российский Университет Дружбы Народов

Кафедра иностранных языков филологического факультета.

Планирование работы кафедры, составление дидактических материалов и текстовых пособий по языкознанию.

2008-2009, ЭНКА Иншаат BE Санайи Аноним Ширкети

Должность: администратор

Ведение телефонных переговоров, планирование работы отдела доставки, ведение документооборота.

2009-2010, МГУ им.М.В.Ломоносова

Должность: мастер лаборатории устной речи центра новых технологий в гуманитарном образовании филологического факультета.

2010-2011, ООО Издательский дом «Наша Дача»

Должность: контент-менеджер сайта «Königsberger Anzeiger»

Написание тематических колонок, развитие новых рубрик, составление контент-плана, наполнение информационными материалами сайта http://anzeiger.ru/

2010-2011, ООО «Бэбиблог»

Должность: ассистент менеджера по продажам рекламы

Ведение телефонных переговоров, консультирование клиентов

2011-2012, компания «Группа ИМА»

Должность: контент-менеджер

Написание ТЗ райтерам, мониторинг СМИ, модерация сайтов, подбор информационных материалов для наполнения сайтов.

Личные качества: ответственность, общительность, исполнительность, работоспособность. Отсутствие вредных привычек.

Языки:

Английский (intermediate), испанский (intermediate)

Я в контакте http://vk.com/id704969

Я в фейсбуке http://www.facebook.com/profile.php?id=100001830861092

Некоторые мои статьи:

http://www.child-hood.ru/index.php/educating-child-ec/1288-what-you-have-to-know-about-kids-irritation.html

http://www.child-hood.ru/index.php/feeding-pregnant/1201-what-to-eat-in-pragnancy.html

http://www.child-hood.ru/index.php/educating-child-pre/1379-signs-of-the-zodiac-gimini-libr-aquarius.html

http://www.justlady.ru/fashion/5463/

http://www.justlady.ru/beauty/4784/

http://www.justlady.ru/stars/5661/

http://www.justlady.ru/stars/5650/

http://www.topauthor.ru/YAzik_tsvetov_v_nashey_gizni_a065.html

http://www.topauthor.ru/Kak_izuchat_inostranniy_yazik_a649.html

http://www.topauthor.ru/Kak_prityanut_dengi_v_svoyu_gizn_d2a1.html

http://www.kakprosto.ru/kak-97660-pochemu-abiturienty-hotyat-postupit-v-prestizhnye-vuzy

http://www.kakprosto.ru/kak-96445-kak-izuchat-latyn

http://www.kakprosto.ru/kak-97044-kak-chitat-angliyskiy-alfavit

Некоторые мои новости:

http://anzeiger.ru/culture/65-v-berline-otkryt-muzykalnyj-otel.html

http://anzeiger.ru/culture/71-ogromnaya-rusalka-poselilas-na-ozere-v-gamburge.html

http://anzeiger.ru/turizm/75-v-kaliningrade-mozhet-poyavitsya-disnejlend.html

http://anzeiger.ru/auto/81-nemcy-gotovy-ezdit-na-elektromobilyah.html

Примеры рерайта:

http://tver-uyvelir.ru/articles/2670/

http://tver-uyvelir.ru/articles/2663/

http://tver-uyvelir.ru/articles/2678/

http://tver-uyvelir.ru/articles/2675/

http://tver-uyvelir.ru/articles/2679/

http://tver-uyvelir.ru/articles/2674/