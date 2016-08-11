Вероника Купцова (verona_five)

Приветствую Вас, уважаемые заказчики!

Занимаюсь разработкой дизайна баннеров, визиток, бирочек, сайтов, буклетов, логотипов, элементов фирменного стиля и т.д. Также занимаюсь созданием

сайтов на CMS Joomla;

групп вк;

меню для группы вк;

презентаций в PowerPoint. Знаю и работаю в таких графических программах, как Photoshop, Corel Draw.

Всегда качественно и ответственно подхожу к работе.

С радостью воплощу Ваши идеи в жизнь!

Цена обсуждается после предоставленного Вами задания.

Связаться со мной вы можете:

по почте [email protected]

Режим работы: с 10:00 по мск.

Оплата осуществляется одним из удобных способов: