Verona_five

Вероника Verona_five

 
28 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Вероника Купцова (verona_five)

Приветствую Вас, уважаемые  заказчики!

Занимаюсь разработкой дизайна баннеров, визиток, бирочек, сайтов, буклетов, логотипов,   элементов фирменного стиля и т.д. Также занимаюсь созданием

  • сайтов на CMS Joomla;
  • групп вк;
  • меню для группы вк;
  • презентаций в PowerPoint.

    Знаю и работаю в таких графических программах, как   Photoshop, Corel Draw.  

Всегда качественно и ответственно подхожу к работе.

  С радостью воплощу Ваши идеи в жизнь!

Цена обсуждается после предоставленного Вами задания.

Связаться со мной вы можете:

по почте [email protected]

Режим работы: с 10:00 по мск.

Оплата осуществляется одним из удобных способов:

  • Webmoney;
  • карта Сбербанк;
  • карта Альфабанк;