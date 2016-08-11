Вероника Купцова (verona_five)
Приветствую Вас, уважаемые заказчики!
Занимаюсь разработкой дизайна баннеров, визиток, бирочек, сайтов, буклетов, логотипов, элементов фирменного стиля и т.д. Также занимаюсь созданием
- сайтов на CMS Joomla;
- групп вк;
- меню для группы вк;
- презентаций в PowerPoint.
Знаю и работаю в таких графических программах, как Photoshop, Corel Draw.
С радостью воплощу Ваши идеи в жизнь!
Цена обсуждается после предоставленного Вами задания.
Связаться со мной вы можете:
по почте [email protected]
Режим работы: с 10:00 по мск.
Оплата осуществляется одним из удобных способов:
- Webmoney;
- карта Сбербанк;
- карта Альфабанк;
Действие аккаунта приостановлено!