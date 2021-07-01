Veroneessa

Добрый день, меня зовут Вероника и я креативный фрилансер с современным подходом к работе.
Я выполняю следующие задачи:
✅ создание креативных и ярких презентаций (Canva, PowerPoint);
✅ разработка баннеров, логотипов, рекламных плакатов;
✅ разработка инфопродуктов для социальных сетей ( гайды, чек - листы, оформление курсов и тд);
✅ копирайтинг ( статьи на разную тематику, научные работы, посты, статьи на сайты);
✅ рерайтинг ( редактирование уже готовых статей, доведение до полной уникальности);
✅ SMM- продвижение в социальных сетях ( оформление профиля, составление контент плана, настройка таргета и сопровождение).
Почему со мной комфортно работать?
👍Не пропадаю безпричинно! На связи 24/7 с заказчиком;
👍Перед началом работы уточняю все наиважнейшие детали проекта, чтобы в дальнейшем не всплывали подводные камни;
👍Вношу любые правки по пожеланию заказчика, во чтобы то ни стало;
👍Проникаюсь в проект на все 100 и вкладываю только лучшую энергию;
👍НЕ завышаю ценник, так как понимаю адекватную стоимость своих работ;
👍Всегда отвожу нужное кол-во времени и вкладываюсь в строк.