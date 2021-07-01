Veroneessa

Уникально и качественно

Добрый день, меня зовут Вероника и я креативный фрилансер с современным подходом к работе.

Я выполняю следующие задачи:

✅ создание креативных и ярких презентаций (Canva, PowerPoint);

✅ разработка баннеров, логотипов, рекламных плакатов;

✅ разработка инфопродуктов для социальных сетей ( гайды, чек - листы, оформление курсов и тд);

✅ копирайтинг ( статьи на разную тематику, научные работы, посты, статьи на сайты);

✅ рерайтинг ( редактирование уже готовых статей, доведение до полной уникальности);

✅ SMM- продвижение в социальных сетях ( оформление профиля, составление контент плана, настройка таргета и сопровождение).

Почему со мной комфортно работать?

👍Не пропадаю безпричинно! На связи 24/7 с заказчиком;

👍Перед началом работы уточняю все наиважнейшие детали проекта, чтобы в дальнейшем не всплывали подводные камни;

👍Вношу любые правки по пожеланию заказчика, во чтобы то ни стало;

👍Проникаюсь в проект на все 100 и вкладываю только лучшую энергию;

👍НЕ завышаю ценник, так как понимаю адекватную стоимость своих работ;

👍Всегда отвожу нужное кол-во времени и вкладываюсь в строк.