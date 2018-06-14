Veronica1991

Верстальщик-оформитель

Очень интересна тема издательской деятельности от и до.

Имела опыт как и с простой версткой (для переводческих компаний), так и со сложной (выпуск газеты - полный цикл). В каждом проекте вижу что-то интересное. Не гнушаюсь как простой рутинной работы, так и сложных вдумчивых заданий.

Очень педантична в работе - пока не будет все идеально, не успокоюсь)

Уверенный пользователь ПК(Windows): Microsoft Office; Adobe Acrobat Pro, Photoshop, Illustrator, Indesign;Corel Draw + стараюсь всегда изучать что-то новое (знакома с AutoCad, MicroStation, Eplan, Adobe FrameMaker)

Из личных качеств могу отметить что я легко обучаемая, коммуникативная, активная, с хорошо развитым гибким мышлением, ответственная, общительная, организованная, настойчивая, нравится работать как и в коллективе с одной общей идеей на всех, так и разрабатывать что-то самой.