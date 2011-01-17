Veronica2010

Нужна курсовая по Технологии машиностроения с экономическими расчетами, чертежами и графиками. Выполнить нужно строго по требованиям.Во вложении не весь материал. Остальное вышлю на E-mail.т.к. весят много. Срок здачи курсовой до 28.01. 2011. Оплата ...
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- $50Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт14 лет назад
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Экономико-матем. моделирование с расчетами и построением сетевых графиков. Оформление строго по требованиям, приведенными во вложенных файлах. Срок здачи курсовой 28.01.2011. Желательно раньше. Бюджет по 500р. Оплата 30% сразу и остальное после здачи курсовой. Если ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт14 лет назад
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