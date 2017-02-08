Veronica777

https://www.behance.net/photocounty

Резюме на должность ФОТОРАФА

Чекурова Людмила Васильевна

[email protected] желаемый способ связи

личный сайт: http://photocounty.com

портфолио: https://www.behance.net/photocounty

Цель резюме: получить работу в крупном магазине:

компьютерной техники, украшений, одежды, аксессуаров,

или в журнале, как предметный фотограф, также есть опыт работы с моделями и на конференциях.

Искусство, мода, фотография, портретная фотография, предметная фотография, восстановление фотографий, профессиональная обработка фото.

Желаемая зарплата: от 200-250 долларов.

Желательно: частичная, полная занятость.

Желательное время в пути до работы: не более часа.

Проживаю в Ялте.

Опыт работы фотографом — 7 лет, как частное лицо.

web-нары, выставки, природа в пейзажах.

Рекомендации: osum.sun.com предоставляются по запросу.

Высшее образование

Московский государственный университет сервиса, Москва 2001

Психологии, Практическая психология

Художественная школа. Изобразительное искусство. Обладаю прекрасным художественным вкусом, отлично разбираюсь в пластике, пропорции, академическом построении композиции, сочетании цветов и стилистике работы с фото.

Ключевые навыки: компьютерные навыки.

Adobe Photoshop - прекрасно, Illustrator - выше среднего уровня, Max3-начальный уровень.

Обо мне: веду здоровый образ жизни. Энергичный, позитивный человек с развитым художественным вкусом.

Дополнительная информация: знание языков: английский — свободно владею, испанский — свободно владею, русский — родной, украинский — свободно владею.

[email protected] +7978 0734209 Людмила.

Ссылка на портфолио: https://www.behance.net/photocounty

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