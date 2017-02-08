Veronica777

Резюме на должность ФОТОРАФА
Чекурова Людмила Васильевна
[email protected] желаемый способ связи
личный сайт: http://photocounty.com
портфолио: https://www.behance.net/photocounty
Цель резюме: получить работу в крупном магазине:
компьютерной техники, украшений, одежды, аксессуаров,
или в журнале, как предметный фотограф, также есть опыт работы с моделями и на конференциях.
Искусство, мода, фотография, портретная фотография, предметная фотография, восстановление фотографий, профессиональная обработка фото.
Желаемая зарплата: от 200-250 долларов.
Желательно: частичная, полная занятость.
Желательное время в пути до работы: не более часа.
Проживаю в Ялте.
Опыт работы фотографом — 7 лет, как частное лицо.
web-нары, выставки, природа в пейзажах.
Рекомендации: osum.sun.com предоставляются по запросу.
Высшее образование
Московский государственный университет сервиса, Москва 2001
Психологии, Практическая психология
Художественная школа. Изобразительное искусство. Обладаю прекрасным художественным вкусом, отлично разбираюсь в пластике, пропорции, академическом построении композиции, сочетании цветов и стилистике работы с фото.
Ключевые навыки: компьютерные навыки.
Adobe Photoshop - прекрасно, Illustrator - выше среднего уровня, Max3-начальный уровень.
Обо мне: веду здоровый образ жизни. Энергичный, позитивный человек с развитым художественным вкусом.
Дополнительная информация: знание языков: английский — свободно владею, испанский — свободно владею, русский — родной, украинский — свободно владею.
[email protected] +7978 0734209 Людмила.
Ссылка на портфолио: https://www.behance.net/photocounty
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