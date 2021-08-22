Veronica_en_de

Вероника Туровчик Veronica_en_deVeronica_en_de
25 летБеларусь/Минск
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Быстрый перевод с русского на английский/немецкий/белорусский и наоборот.
Доброго времени суток!
Меня зовут Вероника и я помогу Вам быстро перевести любой текст на английский, немецкий или белорусский язык (перевожу также и в обратном направлении на русский).
К переводам отношусь максимально внимательно, учитываю все Ваши пожелания и правки, стараюсь успеть даже в самый сжатый срок.
Я уверена, что мы с Вами легко сработаемся!
Спасибо, что выбрали меня :)
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