Veronica_en_de

Быстрый перевод с русского на английский/немецкий/белорусский и наоборот.

Доброго времени суток!

Меня зовут Вероника и я помогу Вам быстро перевести любой текст на английский, немецкий или белорусский язык (перевожу также и в обратном направлении на русский).

К переводам отношусь максимально внимательно, учитываю все Ваши пожелания и правки, стараюсь успеть даже в самый сжатый срок.

Я уверена, что мы с Вами легко сработаемся!

Спасибо, что выбрали меня :)