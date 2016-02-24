Veronichka_free

Программа должна содержать личную панель для каждого сотрудника (оператор, повар, курьер, администратор, руководство). Каждый сотрудник регистрируется в этой программе под своим именем и должностью, отсюда после регистрации у него будет отображаться своя панель. 1) ...
Вероника Рождественская Veronichka_freeVeronichka_free
- $20000Мобильные приложения14 заявокЗакрыт7 лет назад
- $20000
Программа должна содержать личную панель для каждого сотрудника (оператор, повар, курьер, администратор, руководство). Каждый сотрудник регистрируется в этой программе под своим именем и должностью, отсюда после регистрации у него будет отображаться своя панель. 1) В ...Мобильные приложения11 заявокЗакрыт7 лет назад
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Требуется сделать на сайте интеграцию с соц сетями. добавить возможность оставлять отзывы или комменты на сайте с аккаунта вконтактеВеб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
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