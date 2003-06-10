VeronikaA

Вероника VeronikaA

 
41 год
16 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Переводчик

ОБРАЗОВАНИЕ

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Сентябрь 2004 – июнь 2008 – Узбекский Государственный Университет Мировых языков

• факультет "немецкая филология"

• красный диплом

Сентябрь 2008- по настоящее время- Узбекский Национальный Университет

• факультет “Высшие курсы журналистики”

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ

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• Windows, MS Office, Internet - опытный пользователь

СЕРТИФИКАТЫ

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• Zertifikat Deutsch (выдан 10/06/2003)

• Zertifika “Interkulturelle Wirtschaftskommunikation”(выдан 17/03/2006)

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ

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ТЕМАТИКА

Бизнес, финансы, экономика, художественные переводы • немецкий отлично

• английский, хорошо

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА

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Исполнительность, ответственность, инициативность, постоянное повышение профессионального уровня

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