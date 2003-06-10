ОБРАЗОВАНИЕ
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Сентябрь 2004 – июнь 2008 – Узбекский Государственный Университет Мировых языков
• факультет "немецкая филология"
• красный диплом
Сентябрь 2008- по настоящее время- Узбекский Национальный Университет
• факультет “Высшие курсы журналистики”
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ
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• Windows, MS Office, Internet - опытный пользователь
СЕРТИФИКАТЫ
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• Zertifikat Deutsch (выдан 10/06/2003)
• Zertifika “Interkulturelle Wirtschaftskommunikation”(выдан 17/03/2006)
ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ
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ТЕМАТИКА
Бизнес, финансы, экономика, художественные переводы • немецкий отлично
• английский, хорошо
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА
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Исполнительность, ответственность, инициативность, постоянное повышение профессионального уровня