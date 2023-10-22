VeronikaInst

$1000
Требуется SMM специалист для продвижения магазина женской одежды в Instagram. Ожидаются хорошие результаты, что позволит наладить дальнейшее сотрудничество с привлекательной оплатой.
Социальные сети (SMM и SMO)17 заявок
Закрыт
год назад
Требуется SMM специалист для продвижения магазина женской одежды в Instagram. Ожидаются хорошие результаты, что позволит наладить дальнейшее сотрудничество с привлекательной оплатой.
Требуется разработка стратегии SMM для интернет-магазина, специализирующегося на женской одежде и аксессуарах. Основное внимание уделить продвижению в Instagram, создание контента и взаимодействие с аудиторией.