VeronikaKh

Вокал, озвучка, психология, написание текстов, творчество

Меня зовут Вероника. По образованию: психолог-педагог. Очень творческая, идейная и коммуникабельная. Учусь дистанционно в музыкальном колледже на эстрадного вокалиста, также увлекаюсь психологией, заканчивала курс по психосоматике.

Проходила курсы по актерскому и ораторскому мастерству, в дальнейшем стала педагогом по актерскому мастерству для детей 3-11 лет.

Активная, целеустремлённая и творческая, в поисках интересной работы в кругу талантливых людей.