Занимаюсь разработкой дизайна,созданием логотипа и фирменного стиля. Разработка макетов от малого до велика (Обрисовка лого, визитки, баннеры и т.д)

Работаю на основе фриланс с любым городом, но ищу работу в агентстве

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По вопросам сотрудничества, вакансий и прочего :

ватс ап/ 89191459827/ [email protected]