Занимаюсь разработкой дизайна,созданием логотипа и фирменного стиля. Разработка макетов от малого до велика (Обрисовка лого, визитки, баннеры и т.д)
Работаю на основе фриланс с любым городом, но ищу работу в агентстве
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По вопросам сотрудничества, вакансий и прочего :
ватс ап/ 89191459827/ [email protected]
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Дизайн продукции
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Логотипы и Знаки
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