VeronikaSokolova

Вероника VeronikaSokolova

 
32 года
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Занимаюсь разработкой дизайна,созданием логотипа и фирменного стиля. Разработка макетов от малого до велика (Обрисовка лого, визитки, баннеры и т.д) 

Работаю на основе фриланс с любым городом, но ищу работу в агентстве 

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По вопросам сотрудничества, вакансий и прочего :

ватс ап/ 89191459827/ [email protected] 

Портфолио

Дизайн продукции
нет отзывов
от $50
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $25
от 1 дня
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
от $50
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $100
нет рейтинга