Veronika_449

Меня зовут Вероника и я - начинающий веб-дизайнер. В портфолио имеются несколько работ по созданию сайтов, по желанию, могу предоставить в личных сообщениях. Здесь хочу практиковаться в веб-дизайне, помочь заказчикам в создании сайта и увеличить количество работ в своем портфолио.

Имеется опыт в написании статей (1 год) на таких биржах фриланса как etxt.ru, text.ru, advego.com на различные темы, а также seo-тексты.