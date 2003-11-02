Veronika_449

Вероника Зубкова Veronika_449Veronika_449
20 летРоссия/Иваново
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Меня зовут Вероника и я - начинающий веб-дизайнер. В портфолио имеются несколько работ по созданию сайтов, по желанию, могу предоставить в личных сообщениях. Здесь хочу практиковаться в веб-дизайне, помочь заказчикам в создании сайта и увеличить количество работ в своем портфолио.
Имеется опыт в написании статей (1 год) на таких биржах фриланса как etxt.ru, text.ru, advego.com на различные темы, а также seo-тексты.
Действие аккаунта приостановлено!