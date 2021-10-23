Veronika_Kl

Настройка и ведение контекстной рекламы в Google Ads, сбор семантического ядра

Знакомство с контекстной рекламой в гугл начинала с арбитража. Сейчас пробую себя в клиентских проектах. С удовольствием помогу Вам с настройкой рекламы в Google Ads, возможно с перспективой дальнейшего ведения.

Переживаю за каждого клиента как за себя, нацелена на результат.

Умею настроить рекламу так, чтобы Google больше всего любил именно мою компанию.

Обращайтесь, буду рада сотрудничеству!