Veronika_Kl

Вероника Климович Veronika_KlVeronika_Kl
29 летБеларусь/Брест
4 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Настройка и ведение контекстной рекламы в Google Ads, сбор семантического ядра
Знакомство с контекстной рекламой в гугл начинала с арбитража. Сейчас пробую себя в клиентских проектах. С удовольствием помогу Вам с настройкой рекламы в Google Ads, возможно с перспективой дальнейшего ведения.
Переживаю за каждого клиента как за себя, нацелена на результат.
Умею настроить рекламу так, чтобы Google больше всего любил именно мою компанию.
Обращайтесь, буду рада сотрудничеству!
Действие аккаунта приостановлено!