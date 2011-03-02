Эмоциональный контент для вас! Вдохновляю на подвиги и... покупки!

Здравствуйте! Я – эмоциональный копирайтер Вероника Малахова. В моих эмоциях находятся мои сильные стороны как профессионала. А в эмоциях читателя находятся их потребности и желания.

Конечно же, мои работы не подойдут всем и каждому. Если ваш сайт специализируется на продаже металлопроката, буря эмоций покупателю ни к чему. А вот невеста, прочитав такой текст, будет готова прыгать от счастья! Потому что именно в вашем Интернет-магазине она найдет то самое платье.

Зачем вам нужны эмоциональные тексты?

• Эмоциональные тексты вдохновляют

• Эмоциональные тексты находят ключик к каждому сердцу

• Эмоциональные тексты заставляют действовать здесь и сейчас

• Эмоциональные тексты взаимодействуют с покупателем на глубинном уровне

Копирайтер? Не только!

Я расскажу вам биографию великого человека так, что вы будете рыдать от поворотов его непростой судьбы и заслуг перед человечеством.

Я отправлю вас в любую страну мира, и вам покажется, что вы уже гуляли по ее улицам и загорали на бесконечно красивых пляжах.

Я поделюсь с вами эмоциями, которые вызвал у меня последний альбом популярной группы, и вы почувствуете их вместе со мной.

Я прокачусь вместе с вами в кожаном салоне новой модели известной марки авто, а вы будете сидеть за рулем и радостно лететь навстречу ветру.

Я одену вас в самую красивую дизайнерскую одежду, и мы вместе сходим в элитный салон красоты!

Мы вместе переживем самые лучшие моменты, которые только может подарить человеку жизнь.

Мои любимые тематики:

- туризм и иммиграция

- музыка: новинки, обзоры, биографии музыкантов, аналитика

- новости мира авто и тюнинг

- велосипеды и велоспорт

- дизайн, прикладное искусство, hand-made

- современная философия

- психология, эзотерика, развитие личности

Два высших образования, поэтому могу деловым языком и со знанием дела писать на темы:

- экономика

- юриспруденция и юридические консультации. Здесь прошу заметить, что образование получено в Украине, поэтому по очень тонким и щепетильным вопросам заказчикам из России помочь не могу

Богатый опыт написания статей по темам:

- мода: одежда и парфюмерия

- политика

- криминал

- боевое и холодное оружие

- ювелирные украшения

Если же вы видите во мне постоянного сотрудника, вам несказанно повезло: я люблю постоянно улучшать качество своих работ. Работаю с заказчиками годами.

И еще один состоявшийся факт – мои тексты никогда не возвращали на доработку!

В основном живу вот тут: http://www.free-lance.ru/users/reangil

Здесь вы узнаете обо мне гораздо больше!