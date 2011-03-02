Здравствуйте! Я – эмоциональный копирайтер Вероника Малахова. В моих эмоциях находятся мои сильные стороны как профессионала. А в эмоциях читателя находятся их потребности и желания.
Конечно же, мои работы не подойдут всем и каждому. Если ваш сайт специализируется на продаже металлопроката, буря эмоций покупателю ни к чему. А вот невеста, прочитав такой текст, будет готова прыгать от счастья! Потому что именно в вашем Интернет-магазине она найдет то самое платье.
Зачем вам нужны эмоциональные тексты?
• Эмоциональные тексты вдохновляют
• Эмоциональные тексты находят ключик к каждому сердцу
• Эмоциональные тексты заставляют действовать здесь и сейчас
• Эмоциональные тексты взаимодействуют с покупателем на глубинном уровне
Копирайтер? Не только!
Я расскажу вам биографию великого человека так, что вы будете рыдать от поворотов его непростой судьбы и заслуг перед человечеством.
Я отправлю вас в любую страну мира, и вам покажется, что вы уже гуляли по ее улицам и загорали на бесконечно красивых пляжах.
Я поделюсь с вами эмоциями, которые вызвал у меня последний альбом популярной группы, и вы почувствуете их вместе со мной.
Я прокачусь вместе с вами в кожаном салоне новой модели известной марки авто, а вы будете сидеть за рулем и радостно лететь навстречу ветру.
Я одену вас в самую красивую дизайнерскую одежду, и мы вместе сходим в элитный салон красоты!
Мы вместе переживем самые лучшие моменты, которые только может подарить человеку жизнь.
Мои любимые тематики:
- туризм и иммиграция
- музыка: новинки, обзоры, биографии музыкантов, аналитика
- новости мира авто и тюнинг
- велосипеды и велоспорт
- дизайн, прикладное искусство, hand-made
- современная философия
- психология, эзотерика, развитие личности
Два высших образования, поэтому могу деловым языком и со знанием дела писать на темы:
- экономика
- юриспруденция и юридические консультации. Здесь прошу заметить, что образование получено в Украине, поэтому по очень тонким и щепетильным вопросам заказчикам из России помочь не могу
Богатый опыт написания статей по темам:
- мода: одежда и парфюмерия
- политика
- криминал
- боевое и холодное оружие
- ювелирные украшения
Если же вы видите во мне постоянного сотрудника, вам несказанно повезло: я люблю постоянно улучшать качество своих работ. Работаю с заказчиками годами.
И еще один состоявшийся факт – мои тексты никогда не возвращали на доработку!
В основном живу вот тут: http://www.free-lance.ru/users/reangil
Здесь вы узнаете обо мне гораздо больше!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!