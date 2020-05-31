Копирайтинг с индивидуальным подходом

Здравствуйте! Я - копирайтер с образованием педагога-психолога. Пишу для Вас легко и со знанием дела, основываясь на личном опыте:

- о строительстве домов и обустройстве приусадебных участков;

- о ремонте и отделочных работах в домах и квартирах;

- о рыбалке;

- о детской психологии и воспитании детей.

В результате нашего сотрудничества Вы получаете уникальную работу, написанную в соответствии с ТЗ, легкую для восприятия, с органично вписанными ключевыми словами. Грамотность и уникальность готовых работ проверяю с помощью нескольких сервисов (etxt, orfogrammka, text, glvrd, advego). Учитываю Ваши пожелания и максимально быстро редактирую тексты, нуждающиеся в доработке.

Примеры моих работ Вы можете посмотреть в портфолио

Портфолио на FL.ru